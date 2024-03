Schweizer Speed-Fahrer hängt Skier an den Nagel

„Ich habe mich entschieden, nach den Schweizer Meisterschaften meine Karriere zu beenden“, so der 29-Jährige in einem Video auf der Social-Media-Plattform. In einer Mitteilung des Schweizer Skiverbandes erklärte Roulin die Beweggründe für seine Entscheidung. Er habe heuer gemerkt, dass etwas anders sei, „vor allem am Start hat es sich einfach nicht mehr angefühlt wie bisher, die Bereitschaft und der Wille waren nicht mehr wirklich da und so musste ich erkennen, dass der Weg für mich nun wohl in eine andere Richtung gehen soll.“