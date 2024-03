Föhn heizt Tiroler Berge mit über 23 Grad auf

Temperaturen steigen weiter an

Die ungewöhnlich hohen Temperaturen von 23,7 Grad in Tirol zeigen einen neuen Rekord seit Messbeginn auf. Der nächste Föhnsturm inklusive Temperaturanstieg wird für Karfreitag erwartet. Am Samstag sind im Norden und Osten 21 bis 24 Grad bzw. in Niederösterreich lokal sogar frühsommerliche 25 Grad in Reichweite.