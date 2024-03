Violetter Vollblutstürmer mutiert zum Coach

„Eine super Erfahrung, macht mir extrem Spaß“, sagt der 34-Jährige. Der sich in den letzten Tagen im ÖFB-Trainingszentrum in Lindabrunn genauso akribisch und professionell zeigte wie am grünen Rasen als aktiver Kicker. Wo er neben Marc Janko, Andi Ivanschitz, Martin Hinteregger, Andi Ulmer und Co. für die UEFA-B-Lizenz paukt.