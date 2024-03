„Dieser Treffer macht mich extrem stolz!“

Beim 6:1 gegen die Türkei wurde der Hartberg-Stürmer in Minute 82 eingewechselt, in der 95. sorgte er per Kopf bekanntlich für den Endstand. Sein Premierentreffer für das ÖFB-Team. „Es gibt nichts Schöneres, als vor deiner Familie und Freunden zu treffen“, strahlte der 26-Jährige. Papa, Cousine, Cousin, die Freundin und auch TSV-Präsidentin Brigitte Annerl, die sogar Tränen in den Augen hatte, feierten auf der Tribüne live mit.