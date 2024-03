Halle Berry mit „schlimmem“ Herpes diagnostiziert

„Fühle mich, als hätte ich Rasierklingen in meiner Vagina“

Während des vierten „A Day of Unreasonable Conversation“-Gipfels der Social-Impact-Agentur Propper Daley schilderte Halle Berry am Montag, wie sie auf bizarre Weise erfuhr, dass sie sich in der Perimenopause befand. Diese beschreibt den Übergang zu den Wechseljahren, wenn sich erste hormonelle Veränderungen durch das fortschreitende Absinken des Östrogenspiegels bemerkbar machen. Über die Symptome war Berry aber nicht informiert.