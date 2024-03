„Hattrick-Gregerl“ verteilt EM-Pickerl in Wien

Nach seinen drei Toren gegen die Türkei am Dienstag hat Michael Gregoritsch am Mittwoch noch einen besonderen Termin auf dem Programm. Von 14 bis 16 Uhr wird er in einer Trafik in der Mariahilferstaße 72 zusammen mit den Influencern BossVienna die offiziellen Pickerl von Topps zur EURO 2024 verkaufen.