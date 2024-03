Gregoritsch: „Wahnsinn“ und ein Elfmeter-Geschenk

Baumgartner verwandelte wie zuvor Gregoritsch souverän und überwand damit sein persönliches „Elfer-Trauma“. Der Leipzig-Profi scheiterte bei der U21-EM am 20. Juni 2019 im Gruppenspiel gegen Dänemark beim Stand von 1:1 vom Punkt. Österreich verlor 1:3, schied später in der Gruppenphase aus und verpasste dadurch die Teilnahme an den Sommerspielen in Tokio. Gregoritsch saß damals in Udine als Fan auf der Tribüne. „Ich mache bis heute Witze darüber, dass er mir Olympia gekostet hat“, erzählte der Freiburg-Angreifer.