Stadt vergleicht Ramadan-Feste mit Ostereiersuche

Seit Beginn des islamischen Fastenmonats vor etwa zwei Wochen hatten die Bewohner des Wohnhauses in der Eichenstraße 2C in Meidling keine ruhige Nacht mehr. Jeden Tag nach Sonnenuntergang treffen sich Muslime in ihren Wohnungen und feiern bis spätnachts. „Ich kann seit Wochen kein Auge zumachen, jeden Abend wird bis weit nach Mitternacht lautstark gefeiert. Das ist Ruhestörung“, sagt Anwohnerin Erna T. Gemeinsam mit anderen Hausbewohnern hat sie sich beim Bezirksvorsteher deswegen beschwert.