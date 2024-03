Steirer rettet 45-Jähriger auf Skipiste das Leben

Nach dem ersten Durchgang mit dem Defibrillator gab es tatsächlich die ersten Reaktionen der Frau – nach rund 15 langen Minuten war sie schlussendlich auch wieder ansprechbar. „Das war das schönste Gefühl überhaupt, als sie wieder Lebenszeichen von sich gab und wieder ansprechbar war“, erinnert sich Koch an den Moment zurück, als die Reanimationsversuche endlich anschlugen. In Begleitung der Notärztin und des Flugretters wurde die Skifahrerin dann von der Bergrettung in einem Quad zum Hubschrauber abtransportiert. „Die Rettungskette hat perfekt funktioniert. Auch dank der Hilfe der Liftgesellschaft“, betont Koch.