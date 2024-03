Die Gefahr vor Muren ist noch immer nicht gebannt

„Die Gefahr ist noch nicht gebannt, es könnte jederzeit wieder etwas passieren“, befürchtet Jakob Christof. Seit gut 60 Jahren wohnt er in Terpetzen bei Klein St. Veit. Den 5. August des Vorjahres, als tonnenweise Schlamm an seinem Haus vorbeigedonnert ist, wird er nie vergessen: „Es war grauenvoll!“ Auch Margarete Kucher erinnert sich: „Die Mure ist durch unseren Garten gedonnert. Das ungute Gefühl ist seither geblieben.“ Die Bewohner der Einfamilienhäuser im betroffenen Gebiet mussten in Sicherheit gebracht werden. Christof: „Wir durften zwei Monate nicht in unsere Häuser zurück.“