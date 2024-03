Landbus in Liechtenstein auf Abwegen

Am Montagmorgen um 7.50 wollte die Lenkerin eines Landbusses in Liechtenstein von einer Straße nach links abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs stoppte sie den Bus. Beim Anfahren dann muss die Frau plötzlich Probleme bekommen haben, denn in der Kurve verlor sie die Kontrolle über das Gefährt.