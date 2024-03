Einbrecher hatten Angelruten und Geweih im Visier

Erst machten sich die Kriminellen am Maschendrahtzaun zu schaffen – um so auf das Gelände eines Fischteichs in St. Paul im Lavanttal gelangen. In Folge brachen die unbekannten Täter gewaltsam die Fischerhütte auf. Und die Einbrecher wussten offenbar genau, wonach sie suchten.

Die Einbrecher schnappten sich bis zu 25 Angelruten, mehrere hochpreisige Ferngläser wie auch ein seltenes Geweih eines Wapiti Hirsches und machten sich mit den außergewöhnlichen Beutestücken aus dem Staub. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.