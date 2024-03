Prinzessin Kate bedankt sich für Genesungswünsche

Kate beendete wilde Spekulationen mit Videobotschaft

Die 42-jährige dreifache Mutter hatte sich am Freitagabend nach wochenlangen Spekulationen über ihren Gesundheitszustand in einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit gewandt. Sie war Mitte Jänner im Bauchraum operiert worden und seitdem nicht öffentlich aufgetreten. Tests nach der Operation hätten ergeben, dass Krebs vorgelegen habe. Auf Rat ihres Ärzteteams bekomme sie vorsorglich eine Chemotherapie.