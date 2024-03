Abfahrt der Herren in Saalbach ab 11.15 Uhr LIVE

Die Schweizer haben in der Abfahrt mit sechs Athleten doppelt so viele in die Top 25 gebracht wie Österreich. Babinsky rangiert als zweitbester ÖSV-Läufer an der 15. Stelle. Nach Platz 17 im Super-G am Freitag zeigte er sich „enttäuscht“ von sich selbst. „Analysieren, abhaken, dann den Fokus auf Sonntag richten“, sagte der Steirer. Der Kärntner Striedinger ist nur 24. der Wertung, seine Saison gestaltete sich schwierig. „In Amerika ist es mir ins Kreuz geschossen, das habe ich nicht richtig wegbekommen bis Wengen. In Kitzbühel hatte ich die Grippe. Und dann waren sehr viele Rennen vorbei.“