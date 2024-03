Rangnick: Doppeltes TV-Studium und Geografie-Kunde

Der weitere Fahrplan bis zur EURO steht schon fest: Am 29. Mai trifft man sich in Windischgarsten für das finale Camp, danach warten noch Tests gegen Serbien (4. Juni in Wien) und die Schweiz (8. Juni in St. Gallen), ehe die Spieler noch drei Tage frei haben, am 12. Juni trifft man sich in Berlin, startet endgültig das „Abenteuer EURO“.