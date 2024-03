Slowakei gegen Österreich LIVE ab 18 Uhr

Dienstag gegen Türkei

So viele personelle Änderungen wie im September beim 1:1 in Linz gegen die Republik Moldau will er also keineswegs vornehmen. Der Test war eines der schwächsten ÖFB-Spiele der jüngeren Vergangenheit. „Da waren vielleicht ein bisschen zu viele Wechsel“, meinte Rangnick. Damals sei aber auch die folgende EM-Quali-Partie in Schweden (3:1) im Vordergrund gestanden. „Diesmal haben wir zwei Testspiele, die wir beide gut spielen wollen.“