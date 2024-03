ÖFB-Team: Rapidler feiert Debüt in der Startelf

„Er hat sich das verdient“

Kevin Danso scheint fix. Dazu wird Leopold Querfeld sein Länderspiel-Debüt geben, darauf legte sich Rangnick am Freitagabend fest. „Er wird von Anfang an spielen. Er hat sich das auch verdient durch seine Leistungen bei Rapid. Und auch jetzt in dieser Woche im Trainingscamp hat er seine Sache gut gemacht.“ Außerdem bestehe die Möglichkeit, mit Salzburgs Flavius Daniliuc einen weiteren jungen Innenverteidiger im Lauf des Spiels einzuwechseln.