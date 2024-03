Wintersportlerinnen bei Unfällen schwer verletzt

In Innsbrucker Klinik geflogen

Gegen 11.30 Uhr fuhr dann die 59-jährige Deutsche im Skigebiet Hochzillertal im Gemeindegebiet von Kaltenbach (Bezirk Schwaz) auf einer Variantenabfahrt im freien Gelände talwärts. In einem etwa 45 bis 50 Grad steilen Hang verunfallte die Skifahrerin und stürzte in der Folge rund 20 bis 25 Meter ab. „Dabei zog sich die Wintersportlerin schwere Verletzungen zu“, so die Exekutive. Nach Erstversorgung durch nachkommende Wintersportler, die Pistenrettung und das Team des Rettungshubschraubers wurde sie in die Klinik nach Innsbruck geflogen.