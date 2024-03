Landeshauptstadt legt sich auf 4a-Variante fest

Soweit das Roh-Konzept, weitere Details werden nun ausgearbeitet. Unterdessen schreiten die Planungen zu einer Unterflurlösung für den Bahnausbau voran. Im April wird die erste Sitzung einer eigenen Arbeitsgruppe über die Bühne gehen, informierte Ritsch auf „Krone“-Nachfrage, gesucht wird die Bestvariante. Vom Bahnhofsneubau sind diese Überlegungen unberührt, denn eine Unterflurlösung unter den bestehenden Gleisen würde einen Tunnel in rund 25 Metern Tiefe mit sich bringen. Zum Vergleich: Die U-Bahnlinie U1 in Wien flitzt unterm Stephansdom in einer Tiefe von 50 Metern dahin.