Sein einziges Duell mit Österreich bestritt Vladimir Janocko 2004 beim 1:1 in Bratislava – zu einer Zeit, als der Slowake auch in Österreich längst ein Star war: Der Spielmacher gewann mit Austria Wien zwischen 2001 und 2006 zwei Meistertitel und drei Cupsiege, ließ dann mit Salzburg (2007, 2009) zwei weitere Meistertitel folgen. „Die Austria blieb mehr in meinem Herzen verankert, aber auch die Zeit in Salzburg war wichtig für meine Karriere. Wo ich mich unter 25 Top-Spielern aus vielen Ländern behauptete, meinen Stammplatz hatte. Die Zeit in Österreich werde ich nie vergessen.“