Irres Schlussdrittel! Oilers walzen Buffalo nieder

Dank einer Bravourleistung im Schlussdrittel mit fünf Toren haben die Edmonton Oilers in der NHL noch einen 8:3-Sieg über die Buffalo Sabres gefeiert. Eishockey-Superstar Connor McDavid schrieb am Donnerstag vier Assists an, Mattias Ekholm zwei Tore und eine Vorlage, Leon Draisaitl ein Tor und zwei Assists und Zach Hyman zwei Tore.