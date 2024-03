Biker aufgepasst: Bande macht Jagd auf Motorräder

Wer rund um Krems wohnt und ein Motorrad besitzt, sollte dieses derzeit wohl besonders gut im Auge behalten. Denn aktuell treibt eine Bande ihr Unwesen, die es auf hochpreisige Zweiräder abgesehen hat. In den vergangenen zwei Wochen sind fünf Gefährte gestohlen worden. Erstmals zugeschlagen haben die Unbekannten in einer Garage eines Mehrparteienhauses in Krems, in die sie vermutlich über eine unversperrte Zugangstür gelangten. Einbruchsspuren suchten die Ermittler jedenfalls vergeblich. Mitgenommen haben die Täter zwei Ducatis.