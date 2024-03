Mann (46) bot Jugendlichem aus Dank Cannabis an

Eine fragwürdige Art und Weise, seinen Dank auszudrücken, hatte am Mittwoch ein Einheimischer (46) in Brixlegg (Bezirk Kufstein). Ein Jugendlicher half ihm, Einkaufstaschen in die Wohnung zu tragen. Er bot ihm daraufhin Cannabis an. Der Bursche meldete dies der Polizei.