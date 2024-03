Sind dann auch schon alle Siebenschläfer wach?

Doch heuer sind die kleinen Gesellen wie so viel anderes Getier da draußen im grünen Tann um vieles früher dran. Bemerken wird man den (N)immermüden allerdings kaum. Denn der Siebenschläfer ist so bodenscheu und dämmerungsaktiv, dass er erst bei Einbruch der Dunkelheit so richtig wach wird und erst am Morgen in sein Nesterl zurückkehrt. Allenfalls kann man ihn hören – denn wenn ein Nistkästchen zum Frühjahrsputz geöffnet wird, dann „knurrt“ er ratternd und recht grantig.