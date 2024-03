An den“Fjorden“ Südfrankreichs

In La Ciotat, wo früher Öltanker produziert wurden und heute Luxusjachten gewartet werden, treffe ich Wanderführer Romuald. Er entführt mich in den großen botanischen Garten Parc du Mugel. Es geht weiter zur Kapelle Notre-Dame de la Garde, von wo aus man einen herrlichen Panoramablick genießt. Abkühlung wartet beim Schwimmen in der wunderschönen Bucht Calanques de Figuerolles und einem Glas kühlen Weißwein.