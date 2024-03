Morddrohung an „Ex“, dann verletzt Mann Polizisten

Beängstigende Szenen hatten sich am Dienstag in einem Haus in Wien-Donaustadt zugetragen. Ein Mann (23) soll sich geweigert haben, die Wohnung seiner Ex-Freundin zu verlassen. Dann soll er der 22-Jährigen gedroht haben, sie umzubringen. Polizisten mussten einschreiten, und auch Prügel einstecken.