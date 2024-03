Artenvielfalt in der Wörthersee-Stadt wächst

Initiative gibt es nur in zwei Großstädten

„Eine derartige Initiative gibt es nur in zwei Großstädten in Europa, und zwar in Klagenfurt und Helsinki“, erzählt SP-Stadtvize Philipp Liesnig. „Wir schützen den Uferbereich und sehen immer öfter seltene Vogelarten, die sich am Rande des Stadtgebietes ansiedeln und hier sogar brüten. Dazu zählen Vögel des Bruch- und Auwalds genauso sowie Spechte.“ Zu den 18 Heuschreckenarten auf dem Lendspitz gehören Eichen- und Lauchschrecken, Wiesen- und Sumpfgrashüfer.