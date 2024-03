Rendi-Wagner sprach bei Anhörung über Impfungen

Die ehemalige SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat am Dienstag ihre Anhörung vor dem Europäischen Parlament in Brüssel absolviert. Dabei sprach die neue Direktorin der Gesundheitsbehörde ECDC über Impfungen. Das Vertrauen in ihre Wirksamkeit müsse wieder hergestellt werden, sagte Rendi-Wagner.