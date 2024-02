Rendi-Wagner schnappt sich EU-Topjob in Stockholm

Kennt Behörde bereits

Die Amtszeit als Direktorin - das Gehalt soll laut „Krone“-Informationen bei 16.000 Euro brutto monatlich liegen - beträgt fünf Jahre, der Sitz der Behörde ist in der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Rendi-Wagner arbeitete nach ihrem Medizinstudium fast zehn Jahre lang im Bereich Tropenmedizin und Infektionskrankheiten. Von 2011 bis 2017 war sie Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit in Österreich. In dieser Zeit war sie bereits sechs Jahre im Verwaltungsrat des ECDC tätig. Die Agentur ist für die Vorbeugung von und den Kampf gegen Infektionskrankheiten in der EU zuständig. Eine zentrale Rolle kam ihr bei der Bekämpfung von Covid-19 zu.