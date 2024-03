Energieversorger investiert neun Milliarden Euro

Weitere 340 Millionen Euro sollen in den kommenden zehn Jahren in ein ganz neues Geschäftsfeld fließen: Die Illwerke-VKW wollen nämlich eine Breitbandoffensive starten. 60.000 Haushalte – also rund ein Drittel aller Heime in Vorarlberg – sollen dabei erschlossen werden. „Im Bregenzerwald sind wir in sieben Gemeinden dabei, ein Glasfasernetz zu errichten. Die Erfahrungen sind sehr positiv, sodass wir das Ganze mal durchgerechnet und beschlossen haben, eine Breitbandoffensive im Land zu starten“, ergänzte Quido Salzmann, Leiter des Geschäftsfeldes Versorgung und Dienstleistung.