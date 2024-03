Neuer EU-Anschlag auf unsere kleinen Waldbauern

Die sogenannte Entwaldungsverordnung der EU ist nicht nur ein skurriles Wortungetüm. Sie droht auch, als Bürokratiemonster den heimischen Bauern das Leben schwer zu machen. Zumindest sehen das in Niederösterreich Volkspartei und Freiheitliche so. Im Landtag wollen sie am Donnerstag – just am „Tag des Waldes“ – gemeinsam gegen diese Regelung mobil machen.