So isst man richtig „für zwei“

Folsäure und Eisen sind ergänzend wichtig

Wichtig sei auch, sich über Nahrungsergänzungsmittel Gedanken zu machen. Zusätzlich einnehmen sollten Schwangere Folsäure – und das am besten schon drei Monate bevor die Schwangerschaft eintritt. Die meisten werdenden Mütter müssen auch Eisen zuführen (das ordnet nach Bluttests der Frauenarzt an). Borgmann empfiehlt zusätzlich die Einnahme von Vitamin D in der dunklen Jahreszeit sowie Omega 3-Fettsäuren. In Apotheken und Drogeriemärkten werden viele Nahrungsergänzungsprodukte für Schwangere angeboten. Die Frauenärztin rät aber, „alles mit Maß und Ziel einzunehmen“.