Wien: Taxler nahmen ihren Fahrgästen Luxusuhren ab

Die Coups funktionierten, beginnend 2019, vier Jahre lang. Ehe der Erstangeklagte im Rahmen von Observationen auffiel. Am 4. September 2023 schlug die Falle zu. Ein mit einer Rolex ausgestatteter verdeckter Ermittler stieg in jener Nacht in das Taxi von Yakup T. (33). „Dann stellte sich der Beamte schlafend“, berichtet die Staatsanwältin. Laut Anklägerin parkte der mutmaßliche Haupttäter das Taxi, wartete rund zehn Minuten zu, bis er den Sicherheitsbügel der Armbanduhr öffnete und die heimlich abgenommene Uhr in seiner linken Hosentasche versteckte.