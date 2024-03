Ohne David und Marko braucht es andere Leithammel

Jetzt hat das EURO-Jahr so richtig begonnen! Am Montagabend startete Österreichs Nationalteam im Camp in Marbella in die Vorbereitung auf die Tests in der Slowakei und gegen die Türkei. Teamchef Ralf Rangnick hatte „alle Mann an Bord“. Die Prämienverhandlungen wurden auf nächste Woche verschoben.