Käfigeier können in Lebensmitteln „versteckt“ sein

„Täglich kommen nach wie vor große Mengen an Eiern vor allem aus der Käfighaltung frisch oder als Eiprodukt nach Österreich“, sagte der Obmann der Erzeugerwirtschaft Frischei, Günther Wenninger, am Montag. „Es kann nicht sein, dass die so sehr auf Tier- und Umweltschutz bedachten Österreicherinnen und Österreicher derart hinters Licht geführt werden.“