Herkunft von Eiern in Lebensmitteln oft unklar

Jedes Jahr zu Ostern werden Eier in den Fokus gerückt, schließlich sind sie ein essenzieller Teil des Fests. Tierschützer und Landwirtschaftsvertreter sorgen sich vor allem über die nicht nachvollziehbare Herkunft von Eiern, die etwa in Eiernockerln, Kuchen oder Biskotten verarbeitet werden. Oft werden Käfigeier in solchen Produkten vermutet. Diesem Vorwurf widerspricht die Lebensmittelindustrie - hierbei handle es sich um „Fake News“.