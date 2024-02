Diese Jugendbanden terrorisieren aktuell Wien

Der Bezirk hat aber auch das Budget für mobile Jugendarbeit um insgesamt 170.300 Euro aufgestockt. Damit stehen für die Bereiche Bildung und Jugend heuer insgesamt mehr als 1,7 Millionen Euro zur Verfügung. Gerade in der Donaustadt, besonders in den Stadtteilen Hirschstetten, Essling, Aspern und Stadlau und in der Seestadt, entstehen derzeit laufend neue Wohnbauten und zunehmend mehr junge Menschen würden dort die Freizeitmöglichkeiten im öffentlichen Raum nutzen. Von Bezirkschef Ernst Nevrivy (SPÖ) heißt es dazu, dass die Jugendarbeit auch wegen des großen Bevölkerungswachstums verstärkt werden musste. Mit ersten Erfolgen, wie Bezirk und Exekutive auf „Krone“-Anfrage bestätigen. Die Situation habe sich beruhigt.