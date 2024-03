„Wir hätten nicht einmal die Bayern gefürchtet“

Das hat sich im Frühjahr – sieht man vom 0:7 in Salzburg ab – ja geändert. Was ist nun anders als im Horrorherbst?

Es ist kein Geheimnis, dass ich vor der Winterpause klare Worte gefunden habe, was die Qualität betrifft. Ich bin eben ein impulsiver und emotionaler Mensch, der offen sagt, was er denkt. Der Verein hat im Winter reagiert. Unser Trainer ist in der Phase genau der richtige. Er hat einen klaren Plan, wie wir es schaffen können und wir sind alle felsenfest davon überzeugt. Wir haben uns nun in eine Ausgangslage gebracht, die viel besser ist als noch vor einigen Wochen. Es werden zehn harte Endspiele, in denen es ganz eng zugehen wird. Aber wir werden es schaffen.