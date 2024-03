Schweizer dürfen 99 Jahre nicht nach Thailand

Kein Zutritt zum Flieger

Die Sache flog in Thailand auf, einer der ahnungslosen Betroffenen wurde im Urlaubsparadies sogar – wenig glamourös – in den Kerker gesperrt. Der Ärger der Eidgenossen ist groß. „Wir durften das Flugi am Flughafen Zürich nicht betreten“, erzählt etwa Paula Fuster (70) wütend, andere wurden in Thailand „geschnappt“ und mussten das Land innerhalb von zwölf Stunden verlassen. Die Schweizerische Botschaft bemüht sich seit Monaten um die Aufhebung der schwarzen Liste – bisher allerdings vergeblich.