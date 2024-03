Pokorny sauer: „Brutale Fehlentscheidungen“

Nach drei Kämpfen endete die Reise in Antalya (Tur) für Karateka Stefan Pokorny (bis 75 Kilo) wieder. Ein 1:5, 0:1 und 3:4 besiegelten das frühe Aus für den Kuchler. „Leider wieder in jeder Runde brutale Fehlentscheidungen“, haderte Pokorny nach dem Bewerb in Paris in Jänner auch in der Türkei mit den Kampfrichtern.