Optimistisch in die Saison am Neusiedler See

350 Liegeplätze gibt es, man macht nicht die riesen Werbung, möchte eher der familiäre Geheimtipp am Neusiedler See bleiben. „Unser Hafen ist klein, wir liegen mitten im Naturschutzgebiet und leben das auch“, erzählt Sandra Laub-Rodler. Auch der Familienbetrieb hat unter den vergangenen zwei Jahren Wasserknappheit gelitten. „Unser Vorteil war nur, dass unser Hafenbecken durch den vorgelagerten Kanal nicht so stark verschlammt“, erklärt Laub-Rodler. Dadurch hatte man nicht ganz so wenig Wasser wie andere Häfen.