Spektakuläre Freeride-Show am Wildseeloder

Der Wildseeloder machte es den Freeridern am Donnerstag nicht gerade leicht. Die Damen und Herren auf Skiern und Snowboards hatten mit den unterschiedlichen Schneebedingungen in den verschiedenen Abschnitten des Berghangs zu kämpfen. Beim ersten Lauf am Morgen waren manche Stellen sehr hart, beim zweiten Durchgang zu Mittag waren einige Landungen im weichen Schnee nicht zu stehen.