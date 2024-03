Gitter montiert! Anrainer: „Können ruhig schlafen“

Nach langem Hin und Her und mehreren Berichten in der „Krone“ reagierte die Stadtpolitik. Noch-Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) bewilligte eine Sperre des Sterngässchens und Badergässchens zwischen Griesgasse und Getreidegasse. Ein erstes Gitter steht bereits, ein größeres vor der Griesgasse folgt in Kürze. Die Kosten hierfür übernimmt der Hausbesitzer des Sternbräus.