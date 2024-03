Linzer DJ legte als Betrüger seine Kunden rein

Der Beschuldigte soll den Opfern Geld zum Anlegen herausgelockt haben. Angeblich soll er seinen „Kunden“ hohe Gewinne mit Bitcoin-Geschäften und lukrative Investitionen in Olivenplantagen in Osteuropa versprochen haben. Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz, bestätigte auf „Krone“-Nachfrage die Ermittlungen: „Der Verdächtige war nicht nur in Oberösterreich aktiv, es gibt beispielsweise auch Anzeigen aus Wien. Ursprünglich hatten sich nur zwei Geschädigte gemeldet, damals ging es um einen Schaden von 16.000 Euro. Die Ermittlungen sind noch im Laufen, das volle Ausmaß der Tathandlungen ist noch nicht absehbar.“