„Geisterhaus“: Dorfchef fordert Polizeikontrollen

„Gemeinde sind Hände gebunden“

Stattdessen herrscht überall im Areal Leerstand, Verfall – und Gefahren für Kinder und Jugendliche, die die Gebäude als illegalen Treffpunkt nutzen. „Der Gemeinde sind in dieser Sache die Hände gebunden, da hier keine gesetzlichen Möglichkeiten bestehen, den Eigentümer zu verpflichten, die Häuser gegen das Betreten von Dritten, was grundsätzlich ohne Zustimmung des Eigentümers auch unzulässig wäre, abzusichern. Wir werden allerdings mit der Polizei Gespräche führen, dass verstärkt Kontrollen am Areal durchgeführt werden“, kündigt Hiltpolt an.