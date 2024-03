Desolate „Geisterhäuser“ werden zum Jugendtreff

„Krone“ auf Lokalaugenschein

Die angesprochenen Liegenschaften befinden sich auf Reither Gemeindegebiet an der Grenze zu Seefeld in Top-Lage direkt am See. Seit mehr als 30 Jahren sind die ehemaligen Gaststätten dem Verfall überlassen. Auf einer Terrasse wuchern Fichten und Sträucher, wie ein „Krone“-Lokalaugenschein zeigt. Nirgendwo findet sich ein Absperrzaun oder ein Schild „Betreten verboten“. Jeder scheint hier machen zu können, was er will. Kein Wunder also, dass Kinder und Jugendliche aus der umliegenden Region diesen „Lost place“ als „ihren Abenteuerspielplatz“ entdeckt haben.