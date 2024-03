„Fehlendes Puzzlestück“ sorgte für frischen Wind

Für den Oststeirer ist es nach fünf Jahren im Ausland die zweite Saison in der Heimat. Seit der Rückkehr ging es sportlich steil bergauf - zum zweiten Mal in Serie stehen die Hartberger im Halbfinale. „Die Struktur und das Drumherum waren schon da. Ich bin vielleicht ein fehlendes Puzzlestück gewesen“, so der 30-Jährige. „Ich habe frischen Wind und neue Ideen mitgebracht. Die jungen Spieler nehmen es super an und entwickeln sich schnell weiter. Das ist spannend zu beobachten.“ Ob er auch nächste Saison in Hartberg spielt, ist noch offen. „Darüber hab ich mir noch keine Gedanken gemacht, es ist zu früh dafür.“ Denn jetzt zählt einmal das Halbfinale!