„Probieren es“: Thiem gibt Touring-Coach bekannt

Nun bestreitet Thiem drei Challenger in Folge, diese Woche in Szekesfehervar, danach in Zadar und in Neapel. Das Ziel ist, Selbstvertrauen und Punkte zu sammeln. Bis Ende April fallen dem Österreicher immerhin 135 seiner 655 Zähler aus der Wertung. Die ersten beiden Turniere sind 75er, Neapel sogar ein 125er. Theoretisch könnte Thiem also in diesen drei Wochen bis zu 275 Punkte holen.