Fahrplan: Thiem kehrt auf Challengertour zurück

Während in den USA die Topstars dieser Tage beim „Sunshine Double“ in Indian Wells und Miami um fette ATP-Punkte und -Preisgeld kämpfen, bäckt Dominic Thiem kleinere Brötchen. Er kehrt erneut auf Challenger-Level zurück. Nach einer rund dreiwöchigen Trainingsphase, diese Woche auch in der Rafael-Nadal-Academy auf Mallorca, spielt der ehemalige Weltranglisten-Dritte ab Montag der Reihe nach die Turniere in Szekesfehervar, Zadar und Napoli.