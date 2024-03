Ofner trifft zum Auftakt auf einen Qualifikanten

Der 27-jährige Steirer, der das Turnier noch vor dem Masters-1000-Turnier in Miami eingeschoben hat, trifft zum Auftakt auf einen Qualifikanten, ebenso wie auch bei einem Erstrundensieg. Da am Montag erst die erste von zwei Quali-Runden gespielt wird, startet der Weltranglisten-38. frühestens am Mittwoch ins Hartplatzturnier.